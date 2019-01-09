BİM müşterilerinin merakla beklediği 11 Ocak 2019 aktüel kataloğu yayınlandı. Yeni aktüel ürünler kataloğunda neler olduğunu araştıranlar için ürünlerin fiyat listesini haberimizde derledik. Peki, BİM 11 Ocak kataloğunda hangi aktüel ürünler bulunuyor? İşte 11 Ocak BİM aktüel kataloğunda yer alan indirimli ürünler listesi...

Şok buhar özellikli 2100 watt Tefal Buharlı Ütü 139 TL. Devrilmeye karşı emniyet sistemi sayesinde güven le kullanabileceğiniz 2 yıl garantili Kumtel Çift Taraflı Elektrikli Isıtıcı 75 TL. Çift katlı paslanmaz çelik bıçakları ile uzun yıllar mutfaklarınızda kullanabileceğiniz, 2 yıl garantili Arnica Çift Bıçaklı Doğrayıcı 79 TL. Kuğu Led Masa Lambası 27,50 TL.

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