Brokoli miyomu önler

Her 10 kadından 7'si, rahim dokusuna yerleşen miyom hastalığıyla mücadele ediyor. Neden oluştuğu bilinmeyen bu tümörler, ailesinde aynı hastalık olan kişilerde daha çok görülüyor. Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Doç. Dr. Çağlar Yıldız, miyomların gebe kalmayı zorlaştırdığını belirtiyor. Mutlaka takip altına alınması gereken miyomların ilaçla tedavi edilip küçültüldüğünü vurguluyor. Ayrıca uzmanlar, yaşil yapraklı sebzelerin, brokoli, lahana, brüksel lahanası, domates ve elma gibi besinlerin miyomların büyümesini engellediğini açıklıyor.