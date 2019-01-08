Kar yağışı yurdun dört bir yanını esir aldı! Görüş mesafesi yarım metreye kadar düştü! (Güncel yol durumu)

Sakarya Büyükşehir Belediyesi'nden alınan bilgiye göre, il genelinde etkili olan kar yağışı nedeniyle sabah saatlerinde 62 yerleşim yerine ulaşım sağlanamadığı anımsatıldı. Ekiplerin çalışması neticesinde 48 yerleşim alanına ulaşıldığı aktarılan açıklamada, Kocaali'de 4, Akyazı'da 2, Pamukova'da 1, Karasu'da 2 ve Geyve'de 5 olmak üzere kırsal kesimdeki 14 mahallenin yoluna ulaşım sağlanamadığı kaydedildi.
Ekipler, kapalı bulunan yolları ulaşıma açmak için kar temizleme çalışması yürütüyor.
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