Kar yağışı yurdun dört bir yanını esir aldı! Görüş mesafesi yarım metreye kadar düştü! (Güncel yol durumu) Yoğun kar yağışı nedeniyle yurdun dört bir yanında aksaklıklar meydana geliyor. Sakarya, Düzce, Bolu ve Zonguldak'ta yoğun kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapanan 114 yerleşim biriminin yolu açıldı. Erzurum'da ise kar ve tipi nedeniyle onlarca araç mahsur kaldı. İşte yurt genelinde yol durumu...





Sakarya Büyükşehir Belediyesi'nden alınan bilgiye göre, il genelinde etkili olan kar yağışı nedeniyle sabah saatlerinde 62 yerleşim yerine ulaşım sağlanamadığı anımsatıldı. Ekiplerin çalışması neticesinde 48 yerleşim alanına ulaşıldığı aktarılan açıklamada, Kocaali'de 4, Akyazı'da 2, Pamukova'da 1, Karasu'da 2 ve Geyve'de 5 olmak üzere kırsal kesimdeki 14 mahallenin yoluna ulaşım sağlanamadığı kaydedildi. Ekipler, kapalı bulunan yolları ulaşıma açmak için kar temizleme çalışması yürütüyor. HABERİN DEVAMI

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