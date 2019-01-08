Şampiyon uyandı

Rize'de, otomobilin çarptığı kazada ağır yaralanan yüzme il birincisi Ebrar Meral'in (12) sağlık durumu iyiye gidiyor. Beyin travması geçiren ve yoğun bakım ünitesinde uyutularak tedavi edilen Ebrar, kazadan 26 gün sonra yoğun bakım ünitesinden çıkarıldı. Hasta odasına alınan Ebrar, el sallayarak "Ben iyiyim" dedi. Şampiyon yüzücünün bir süre daha hastanede tutulacağı öğrenildi. Trabzon'da 13-16 Aralık tarihleri arasında gerçekleştirilen 11-12 Yaş Ulusal Gelişim Projesi Türkiye Yüzme Finali için Olimpik Yüzme Havuzu'nda son antrenmanını yapan Ebrar'a, çıkışta yolun karşısına geçmek isterken kırmızı ışık ihlali yaptığı öne sürülen K.T. yönetimindeki otomobil çarpmıştı. Kaldırıma düşüp başını betona çarpan Ebrar, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılmıştı. Kaza nedeniyle yüzme finaline katılamayan genç sporcuya gıyabında şampiyonluk madalyası verildi. Aralık ayında gerçekleştirilen şampiyonada sporcunun fotoğrafı da skorboarda yansıtılmıştı.
60 SANİYEDE SON 24 SAAT
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.