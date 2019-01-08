17 yıllık asker hasreti

Ankara'da 1992 yılında vatani görevini yapan Sinan Kavun, izne çıktıktan sonra sırra kadem bastı. Adıyaman'da yaşayan annesi Dursun Tutuş (81), yaklaşık 17 yıl önce kaybolan oğlunun sesini duymak istedğini söyledi. Bir gözü görmeyen Tutuş, oğlunun kaybolmasından bir yıl sonra diğer gözünü de kaybetti. Eşinden ayrıldıktan sonra yalnız yaşayan 1'i kız, 4 çocuk annesi, "Tek isteğim, ölmeden oğluma kavuşmak. Öldüyse bile mezarına gidip, dua etmek istiyorum" dedi.
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