Sultan II. Abdülhamid hakkındaki bu gerçeği ilk kez duyacaksınız! İşte Sultan II. Abdülhamid ve esrarengiz yaşamı

TAHTA GEÇECEĞİNİ DÜŞÜNMÜYORDU

Saraydan ayrılarak Maslak'taki köşkü ve Kâğıthane'deki çiftliğinde ailesiyle birlikte kendi halinde bir hayat yaşamaya başlayan Abdülhamid, diğer şehzadeler borç içindeyken tutumlu özelliğiyle çiftlik ve borsa işlerinden hatırı sayılır bir servet elde etti.

Tahta geçeceğini düşünmediği için kendisini hayata hazırlayan Şehzade Abdülhamid, çiftlik, banka, borsa, dünya piyasaları konusunda ileride çok işine yarayacak konularda önemli birikime sahip oldu.