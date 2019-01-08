İstanbul Sultangazi'de iki grup arasında dün 'yan baktın' tartışması çıktı. Karşılıklı sözlü tartışmanın ardından yumruk yiyen kişi silahına sarıldı. Üzerine silah doğrultulan kişi ise kaçmadı. 'Hadi vursana' diyerek salahlı kişinin üzerine yürüdü. Silahlı şahıs üzerine gelen adamı durduramayınca yere doğru bir el ateş etti. Sonra da arkasına bakmadan kaçtı. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.
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