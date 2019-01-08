Karadeniz'de batan gemide can pazarı yaşandı. Olay dün Samsun açıklarında yaşandı. Panama bayraklı Volga- Balt 214 isimli kuru yük gemisi batmaya başladdı. Sinyal üzerine sahil güvenlik gemisi bölgeye sevk edildi. Ancak hava şartları nedeniyle geri döndü. Helikopter bölgeye hareket etti. Gemiden helikopterle ilk etapta kurtarılan 4 kişi Samsun-Çarşamba Havaalanına getirildi.





Bölgede devam eden arama kurtarma çalışmalarında 3 kişi daha sağ kurtarıldı, 6 kişinin ise cansız bedenine ulaşıldı. Kurtarılan 3 mürettebat ile cesetler helikopterler ile hastaneye götürüldü. Hastaneye kaldırılan mürettebatın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Gemide toplam 13 mürettebat vardı. Bunların 9'u Ukrayna, 2'si Azerbaycan, 2'sinin de Rus uyruklu olduğu öğrenildi. Ayrıca, 1 uçak, 4 helikopter, 1 arama kurtarma gemisi, 1 römorkör, 2 sahil güvenlik botu da arama ve kurtarma faaliyetlerine devam ediyor.



