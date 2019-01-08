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Kafa kafaya!

Kafa kafaya!
Şanlıurfa'da dün yollar kana bulandı. 37 fabrika işçisini taşıyan minibüs ile öğrencileri taşıyan servis, bir buzlanma nedeniyle kayganlaşan yolda kafa kafaya çarpıştı. Korkunç kazada 2 kişi kurtarılamadı. 14 kişi de yaralandı. Sağlık ekipleri tarafından araçtan çıkarılan yaralılar hastanelere kaldırıldı. Cansız bedenler ise güvenlik güçlerinin bölgedeki incelemesinin ardından Adli Tıp Kurumu'nun morguna yollandı.
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