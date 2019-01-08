Hadi ipucu sorusu yayınlandı. Bugün 12.30'da yapılacak yarışmasının ipucu sorusu koruma altındaki çocuk ve gençlerin sorunlarından geldi. Hadi tarafından yapılan açıklamada, "Hadi bugün 12.30'da! İpucumuz 2007 yılından bu yana faaliyetlerini sürdüren bir dernekten geliyor. Kurucuları devlet korumasından ayrılan; koruma altındaki çocuk ve gençler ile ilgili çalışmalar gerçekleştiren derneğin adını bilen var mı?" denildi. İşte 8 Ocak Hadi ipucu sorusu ve yanıtı...

HADİ İPUCU SORUSU (8 OCAK 2019)

Soru: Koruma altındaki çocuk ve gençler ile ilgili çalışmalar gerçekleştiren derneğin adı nedir?

CEVAP: Hayat Sende Derneği

HAYAT SENDE DERNEĞİ NEDİR?

2007 yılında Ankara'da kurulan Hayat Sende Derneği, devlet koruması altında yetişen çocuk ve gençlere ve korumadan ayrılan bireylere eğitim, burs ve mentorluk konusunda destekler veriyor. Hayat Sende Derneği, finansal sürdürülebilirliğini sağlamak ve fonlara olan bağımlılığını azaltmak amacıyla son yıllarda aldığı bireysel bağışları ve gönüllü desteğini artırmaya yönelik iletişim ve kampanya çalışmaları yürütüyor.