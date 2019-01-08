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  • 08.01.2019 12:04
  • Son Güncelleme: 08.01.2019 12:05

Afyon'da lisede büyük dehşet! Gitar kutusundan çıkardı öğretmenine sıktı

'da bir lise ikinci sınıf öğrencisi okulda dehşet saçtı. Tartıştığı öğretmenini gitar kutusunun içerisinde okula soktuğu tabanca ile bacaklarından vurdu. Olay sonrası öğrenci gözaltına alınırken, öğretmen ise tedavi altına alındı.

Lisede büyük dehşet! Gitar kutusundan çıkardı öğretmenine sıktı

Afyonkarahisar Organize Sanayi Bölgesi'ndeki Rahmiye Sare Palalı Teknik Koleji'nde okuyan lise ikinci sınıf öğrencisi M.A, okulda öğretmeni Cengizhan Özlü ile henüz öğrenilemeyen nedenle tartıştı.

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