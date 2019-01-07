Mersin'in Erdemli ilçesinde tartıştıkları oğulları tarafından silahla vurularak öldürülen çiftin cenazeleri hastane morguna kaldırıldı.
Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Güzeloluk Yaylası'nda tartıştığı annesi Menekşe A. ile babası Murat A.'yı av tüfeğiyle vurarak öldüren Ali A., suç aleti tüfekle olay yerinden kaçtı.
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