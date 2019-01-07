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  • 08.01.2019 07:42

'de dehşet verici olay! Aile içi katliam

'de yaşlı çift, tartıştıkları oğulları tarafından av tüfeği ile acımasızca öldürüldü. Anne ve babasını öldürdükten sonra olay yerinden kaçan katil zanlısı Ali A. intihar etmeye çalışırken yakalandı.

Mersin'in Erdemli ilçesinde tartıştıkları oğulları tarafından silahla vurularak öldürülen çiftin cenazeleri hastane morguna kaldırıldı.
Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Güzeloluk Yaylası'nda tartıştığı annesi Menekşe A. ile babası Murat A.'yı av tüfeğiyle vurarak öldüren Ali A., suç aleti tüfekle olay yerinden kaçtı.

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