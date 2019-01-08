Gerçekten zengin

Hisarcık İlçesi'nde Güldüren Köyüşansı herkesi kıskandırdı. Milli Piyango Şans Topu'nun 2 Ocak'ta yapılan çekilişindeikramiye kazandı. Zengin'in 01 Ağustos 2018'de yapılan Sayısal Loto çekilişinde de 10 milyon 743 bin lirayı tek rakamla kaçırdığı veikramiye kazandığı ortaya çıktı.şans oyunları oynadığını söyleyen Zengin, "Tek kuponla 159 bin 686 lira 70 kuruş kazandığımı öğrenince. Aldığım parayla önce kredi borçlarımı ödedim. Kalan 110 bin lira ile de bir daire satın aldım" ifadesini kullandı.