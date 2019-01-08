Gerçekten zengin

Kütahya'nın Hisarcık İlçesi'nde Güldüren Köyü Muhtarı Ahmet Zengin'in şansı herkesi kıskandırdı. Milli Piyango Şans Topu'nun 2 Ocak'ta yapılan çekilişinde 159 bin 686 lira 70 kuruş ikramiye kazandı. Zengin'in 01 Ağustos 2018'de yapılan Sayısal Loto çekilişinde de 10 milyon 743 bin lirayı tek rakamla kaçırdığı ve 5 bin 189 lira ikramiye kazandığı ortaya çıktı. 20 yıldır şans oyunları oynadığını söyleyen Zengin, "Tek kuponla 159 bin 686 lira 70 kuruş kazandığımı öğrenince çok sevindim. Aldığım parayla önce kredi borçlarımı ödedim. Kalan 110 bin lira ile de bir daire satın aldım" ifadesini kullandı.
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