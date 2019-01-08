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Bambaşka Gizem

Üniversite öğrencisi , 95 kiloya yükseldi. Aynalara küsen zayıflamaya karar verdi. 7 ayda 38 kilo verip 58’e indi. “Bambaşka biri oldum” dedi.

Bambaşka Gizem
Manisa'da yaşayan 21 yaşındaki Gizem Karataş, kilolarına dur diyemedi. Üniversite öğrencisi , tam 95 kiloya yükseldi. Ağırlığıyla birlikte, hastalıklar da kendisini belli etti. Durumdan endişe eden genç kız, zayıflamaya karar verdi. Diyetisyen desteğiyle bir yandan spor yaptı bir yandan da beslenmesine dikkat etti. 7 ay gibi kısa bir sürede 95 kilodan 58'e indi. Bambaşka bir görünüme giren, bel bölgesi 40 santimetre incelen Gizem, 36 bedene indi. Çevresine de örnek olan genç kız, yurtta birlikte kaldığı oda arkadaşı Başak Özdemir'e de zayıflaması için destek verdiğini söyledi. Kiloluyken aynalara küstüğünü belirten Gizem, "Aslında çocukluğumdan beri kiloluydum. Zayıfladıkça kendime daha fazla inanmaya başladım. Motivasyonum arttı. 38 kiloyu verdim, yeni bir Gizem oldum. Dünkü Gizem ile bugünkü Gizem arasında gerçekten çok büyük bir fark var. En önemlisi bir görüntü olarak fark var, bir de kafamdaki değişiklikler var. Ben artık çok daha mutluyum" dedi.



ÖNCE 95 KG




SONRA 58 KG
60 SANİYEDE SON 24 SAAT

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