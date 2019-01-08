Bambaşka Gizem

Manisa'da yaşayan 21 yaşındaki Gizem Karataş, kilolarına dur diyemedi. Üniversite öğrencisi genç kız, tam 95 kiloya yükseldi. Ağırlığıyla birlikte, hastalıklar da kendisini belli etti. Durumdan endişe eden genç kız, zayıflamaya karar verdi. Diyetisyen desteğiyle bir yandan spor yaptı bir yandan da beslenmesine dikkat etti. 7 ay gibi kısa bir sürede 95 kilodan 58'e indi. Bambaşka bir görünüme giren, bel bölgesi 40 santimetre incelen Gizem, 36 bedene indi. Çevresine de örnek olan genç kız, yurtta birlikte kaldığı oda arkadaşı Başak Özdemir'e de zayıflaması için destek verdiğini söyledi. Kiloluyken aynalara küstüğünü belirten Gizem, "Aslında çocukluğumdan beri kiloluydum. Zayıfladıkça kendime daha fazla inanmaya başladım. Motivasyonum arttı. 38 kiloyu verdim, yeni bir Gizem oldum. Dünkü Gizem ile bugünkü Gizem arasında gerçekten çok büyük bir fark var. En önemlisi bir görüntü olarak fark var, bir de kafamdaki değişiklikler var. Ben artık çok daha mutluyum" dedi.
ÖNCE 95 KG
SONRA 58 KG
ÖNCE 95 KG
SONRA 58 KG
60 SANİYEDE SON 24 SAAT
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