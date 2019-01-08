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Afyon'da lisede büyük dehşet! Gitar kutusundan çıkardı öğretmenine sıktı

08 Ocak 2019, Salı

Afyonkarahisar'da bir lise ikinci sınıf öğrencisi okulda dehşet saçtı. Tartıştığı öğretmenini gitar kutusunun içerisinde okula soktuğu tabanca ile bacaklarından vurdu. Olay sonrası öğrenci gözaltına alınırken, öğretmen ise tedavi altına alındı.


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