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Zoraki gelin!

’da , 16 yaşında kuzeni, 17 yaşında halasının torunuyla nişanlandırıldı. 4 gün önce sırra kadem bastı...

Zoraki gelin!
Defalarca evlendirilmeye çalışılan ortadan kayboldu. Her yerde aranıyor. 'da lise öğrencisi G.H. (17) 3 Ocak'ta evden çıktı. Kendisinden bir daha da haber alınamadı. Anne Gülay (40) ile baba Mehmet Hançer (45), kayıp başvurusu yaptı. Anne Hançer, "Kızımı 16 yaşındayken kardeşimin 14 yaşındaki oğlu ile nişanlandırdık. Kardeşim oğlunun yaşı küçük diye kızımı istemedi. Ondan sonra da 2017 yılında bu kez kızımı halamın torunu ile nişanlandırdık. Kızım yabancıya gitmesin istedim ama onlar da ayrılınca bu kez tekrar okuması için okula yazdırdım. Kızım daha önce de evden kaçmıştı. Bu kez aradan 4 gün geçti, hala kızım yok" dedi. Aile ve polis, her yerde 17 yaşındaki kızı arıyor.
60 SANİYEDE SON 24 SAAT

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