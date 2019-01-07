Tek ‘Dilek’i şampiyonluk

Antalya'da yaşayan 15 yaşındaki Dilek Gök, henüz 5 yaşındayken ailesi tarafından sevgi evine bırakıldı. Genç kız 5 yıl önce koruyucu ailesi olan İsmet ve Necla Önkal'ın yanında kalmaya başladı. Muay thai sporuyla ilgilenmeye başlayan Dilek, bu alanda pek çok başarı kazandı. Kendisini sevgiyle büyüten devletine borcunu olimpiyatlardaki başarısıyla ödeyeceğini belirten genç sporcu, "Devlet bana annem, babam yokken baktı, korudu, kolladı, sahip çıktı. Uluslararası turnuvalarda birinci olunca, devletime borcumu ödüyormuş gibi oluyorum. Devletimizi gururlandırmak istiyorum" açıklamasını yaptı.