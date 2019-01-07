Pancar mutlu eder

sebzeleri arasında içerdiği vitamin ve mineraller ile dikkat çekenaşk hayatında sorun yaşayanların da yardımına koşuyor. Afrodizyak etkisi göstererek cinsel gücü ve isteği artırıyor. Diğer faydaları ise şöyle sıralanıyor:Mide ve bağırsakları kuvvetlendirir.Tansiyonu düşürür.Karaciğer hastalıklarını önler.