Ökse otu kısırlığı bitirir

Tüm hastalıkların şifası doğada saklıydı. Çek yazar ve şifacı Maria Treben, bitkilerden oluşan tedavi yöntemlerini kitaplarında anlattı. Alzheimer'dan kansere kadar pek çok hastalığın, bu bitkilerden yapılan çay ve banyolarla iyileştirilebileceğini açıkladı. Binlerce kişiyi iyileştiren Treben, bu bitkilerin mutlaka doktora danışılarak tüketilmesi gerektiğini açıkladı. TAKVİM, dünyaca ünlü şifacının reçetelerine okuyucuları için ulaştı...

60 SANİYEDE SON 24 SAAT