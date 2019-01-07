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Ökse otu kısırlığı bitirir | ’in şifalı reçeteleri yalnızca ’de...

, bitkilerle kısırlığı da tedavi etti. Ökse otu çayının özellikle kadınlardaki kısırlığı engellediğini belirtti. ın ödem attığını, papatyanın ise romatizma ağrılarını azalttığını söyledi...

Ökse otu kısırlığı bitirir
Tüm hastalıkların şifası doğada saklıydı. Çek yazar ve şifacı Maria Treben, bitkilerden oluşan tedavi yöntemlerini kitaplarında anlattı. Alzheimer'dan kansere kadar pek çok hastalığın, bu bitkilerden yapılan çay ve banyolarla iyileştirilebileceğini açıkladı. Binlerce kişiyi iyileştiren Treben, bu bitkilerin mutlaka doktora danışılarak tüketilmesi gerektiğini açıkladı. TAKVİM, dünyaca ünlü şifacının reçetelerine okuyucuları için ulaştı...
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