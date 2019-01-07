Hastalıkları sirkeleyin!

Kalp ve İç Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Canan Karatay, söylemleriyle dikkatleri üzerine topladı. Ekmeğe, şekere hatta meyveye bile savaş açtı! Hal böyle olunca hem tepki hem de destek aldı. Ünlü profesör, kışın nasıl beslendiğini anlattı. Kar kış demeden her gün 20-30 dakika yürüyüş yapılması gerektiğini belirten Prof. Dr. Karatay, vücut direncini artırmanın sırrını şöyle açıkladı:
KELLE PAÇA VE İŞKEMBE ÇORBASI İÇİN
● Kışın lahana, karnabahar, turp, havuç, soğan ve sarımsak yiyorum. Bunlar içerdiği probiyotik ile bağırsakları korur.
● Hastalıklardan korunmak için ellerinizi çok iyi yıkayacaksınız. Temizliğinize dikkat edeceksiniz.
● Kelle paça ve işkembe çorbası için. Köy yumurtası yiyin. İçtiğiniz suya bir çay kaşığı kaya tuzu ekleyin.
SİVİLCENİN SEBEBİ O!
● Hamburgerlerin içi trans yağlarla dolu. Oldukça tehlikeli. Kalp hastalıkları, felç gibi hastalıkların, karaciğer yağlanmasının ve yüzdeki sivilcelerinin sebebi trans yağlardır, hamburgerdir ve patates kızartmasıdır.
EV YOĞURDU YİYİN
● Ben geleneksel usulle beslenirim. Hamburger hiç yemem. 12 sene ABD'de kaldım. Çocuklarıma bile yedirmedim. Kendi yoğurdumu kendim yaptım. Hastalanmamak için doğal probiyotik içeren ev yoğurdu yiyeceksiniz. Ev sirkesi kullanacaksınız.
KELLE PAÇA VE İŞKEMBE ÇORBASI İÇİN
● Kışın lahana, karnabahar, turp, havuç, soğan ve sarımsak yiyorum. Bunlar içerdiği probiyotik ile bağırsakları korur.
● Hastalıklardan korunmak için ellerinizi çok iyi yıkayacaksınız. Temizliğinize dikkat edeceksiniz.
● Kelle paça ve işkembe çorbası için. Köy yumurtası yiyin. İçtiğiniz suya bir çay kaşığı kaya tuzu ekleyin.
SİVİLCENİN SEBEBİ O!
● Hamburgerlerin içi trans yağlarla dolu. Oldukça tehlikeli. Kalp hastalıkları, felç gibi hastalıkların, karaciğer yağlanmasının ve yüzdeki sivilcelerinin sebebi trans yağlardır, hamburgerdir ve patates kızartmasıdır.
EV YOĞURDU YİYİN
● Ben geleneksel usulle beslenirim. Hamburger hiç yemem. 12 sene ABD'de kaldım. Çocuklarıma bile yedirmedim. Kendi yoğurdumu kendim yaptım. Hastalanmamak için doğal probiyotik içeren ev yoğurdu yiyeceksiniz. Ev sirkesi kullanacaksınız.
60 SANİYEDE SON 24 SAAT
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