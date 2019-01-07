Yurdu etkisi altına alan soğuk hava ve kar yağışı ile ilgili Meteoroloji'den bir uyarı daha geldi. Balkanlardan gelen soğuk hava dalgasının etkisini çarşamba gününe kadar sürdüreceği belirtildi. Özellikle Marmara ve çevresi için don ve buzlanma uyarıları yapılırken, yola çıkacak vatandaşlar dikkatli olmaları konusunda uyarıldı. İşte 7 Ocak 2019 Pazartesi Türkiye geneli hava durumu tahminleri...