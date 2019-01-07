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  • Son Güncelleme: 07.01.2019 08:08

Meteoroloji'den kar alarmı! ? 7 Ocak 2019

7 Ocak 2019 Pazartesi ... Meteoroloji Genel Müdürlüğü son dakika uyarılarına devam ediyor. İnternet sitesi üzerinden yayınlanan hava durumu tahminleri ile birlikte yurdun büyük bölümü için kar alarmı verildi. Peki ama bugün hava nasıl olacak? ? İşte tahminleri...

Meteoroloji'den kar alarmı

Yurdu etkisi altına alan soğuk hava ve kar yağışı ile ilgili Meteoroloji'den bir uyarı daha geldi. Balkanlardan gelen soğuk hava dalgasının etkisini çarşamba gününe kadar sürdüreceği belirtildi. Özellikle Marmara ve çevresi için don ve buzlanma uyarıları yapılırken, yola çıkacak vatandaşlar dikkatli olmaları konusunda uyarıldı. İşte 7 Ocak 2019 Pazartesi Türkiye geneli hava durumu tahminleri...

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