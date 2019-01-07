Fahrelnissa Zeid kimdir? Özel günleri anasayfasına taşıyan Google, bugün 118. yaş günü olan Fahrelnissa Zeid'e özel bir Doodle hazırladı. Londra'daki Tate Modern'deki çalışmalarının retrospektif bir incelemesi ile "20. yüzyılın en büyük kadın sanatçılarından biri" olarak nitelendirildi Fahrelnissa Zeid. Peki, Fahrelnissa Zeid kimdir? İşte Fahrelnissa Zeid hakkında merak edilenler...

FAHRELNİSSA ZEİD KİMDİR?

Fahrelnissa Zeid, 1901 yılında Osmanlı döneminde Sadrazam Cevat Paşa'nın yeğeni olarak Büyükada'da dünyaya geldi. Geniş, sanatçı bir aileden gelen sanatçının kardeşleri yazar Cevat Şakir Kabaağaçlı ve ressam Aliye Berger'dir. Yazar İzzet Melih Devrim ile evliliğinden olan çocukları ressam Nejad Devrim ve yönetmen, tiyatro sanatçısı Şirin Devrim'dir.

Zeid aynı zamanda seramik sanatçısı Füreya Koral'ın teyzesidir. Sanayi-i Nefise'nin ilk kadın mezunları arasında olan sanatçı, resim öğrenimine Paris'teki Académie Ranson'un Stalbach Atölyesi'nde, sonrasında İstanbul'daki Namık İsmail Atölyesi'nde devam eder. 1934 yılında Irak'ın Ankara temsilcisi Emir Zeid ile evlenir, prenses unvanını alır.

1942 yılında D Grubu'na ve sergilerine katılır. İlk kişisel sergisini 1944'te Maçka'daki evinde açan Zeid, 2. Dünya Savaşı sonrası belirli süreler yaşadıkları Paris, Londra, New York, Brüksel ve daha birçok şehirde yapıtlarını sergiler. 1976 yılında Amman'a yerleşen sanatçı, kendi adını taşıyan bir sanat enstitüsü kurar ve hayatının sonuna kadar enstitüye destek vererek üretimlerine devam eder. Sanatçı, 1991'de Amman'da hayata veda eder.