Meteoroloji Genel Müdürlüğü hava durumu ile ilgili son tahminlerini yayınladı. Balkanlardan gelen ve yurdu birkaç gündür etkisi altına alan kar yağışının bugün de aralıklı şekilde devam edeceği belirtildi. Kar yağışının bugün akşam saat 18.00'den sonra yavaş yavaş İstanbul ve Marmara bölgesini terk edeceği açıklandı. İşte 8 Ocak 2019 Salı hava durumu tahminleri...