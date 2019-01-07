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  • Son Güncelleme: 08.01.2019 07:29

Meteoroloji İstanbul için saat verdi! ? 8 Ocak 2019

8 Ocak 2019 nasıl olacak? Meteoroloji Genel Müdürlüğü hava durumuna ilişkin son dakika tahminlerini internet sitesi üzerinden yayınladı. Kar yağışının aralıklarla tüm yurtta etkisini sürdüreceği belirtilen tahminlerde hava sıcaklıklarının 0 derece civarında olacağı aktarıldı. Peki ama bugün hava nasıl olacak? ? ? İşte 8 Ocak 2019 Salı hava durumu tahminleri...

Meteoroloji İstanbul için saat verdi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü hava durumu ile ilgili son tahminlerini yayınladı. Balkanlardan gelen ve yurdu birkaç gündür etkisi altına alan kar yağışının bugün de aralıklı şekilde devam edeceği belirtildi. Kar yağışının bugün akşam saat 18.00'den sonra yavaş yavaş İstanbul ve Marmara bölgesini terk edeceği açıklandı. İşte 8 Ocak 2019 Salı hava durumu tahminleri...

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