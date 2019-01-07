Like etmek haramdır

İlahiyatçı Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu, kişilerin sosyal medyada yaptığı hareketlerin hesabının 'ahirette sorulacağını' söyledi. İşte Hatipoğlu'nun açıklamaları:
Ahirette dudak, dil, parmaklar, her harf her satır sorgulanacak. Harama girmeyin, yanlış haber paylaşmayın. Allah'ın gözünden kaçamazsınız.
DM'den yürümek çok çirkin bir hareket. Bir kadın evli ya ada bekâr, bir erkek ona âşık oldu diyelim (zıttı da olabilir). Telefonunu bulup ona bir mesaj yazması harama teşviktir.
Telefonlar şifreli olmamalı. Eşler birbirlerinin telefonuna bakabilmeli. Kimsenin saklı gizlisi olmamalı.
Ahirette dudak, dil, parmaklar, her harf her satır sorgulanacak. Harama girmeyin, yanlış haber paylaşmayın. Allah'ın gözünden kaçamazsınız.
DM'den yürümek çok çirkin bir hareket. Bir kadın evli ya ada bekâr, bir erkek ona âşık oldu diyelim (zıttı da olabilir). Telefonunu bulup ona bir mesaj yazması harama teşviktir.
Telefonlar şifreli olmamalı. Eşler birbirlerinin telefonuna bakabilmeli. Kimsenin saklı gizlisi olmamalı.
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