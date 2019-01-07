Hadi ipucu sorusu yayınlandı. Bugün 12.30'da yapılacak yarışmada bir adım önde olmak isteyen yarışmacılar ipucu sorusunu merak ediyor. Hadi tarafından yapılan açıklamada, "İpucumuz Rehber Köpekler Derneği'nden geliyor! Görme engellilere refakat ederek onların bağımsız hareket etmelerine yardımcı olan özel eğitimli köpeklere verilen ad nedir biliyor muyuz?" denildi. İşte 7 Ocak Hadi ipucu sorusu ve yanıtı...

HADİ İPUCU SORUSU (7 OCAK 2019)

Soru: Görme engellilere yardımcı olan eğitimli köpeklere ne ad verilir?

Cevap: REHBER KÖPEKLER

REHBER KÖPEKLER HAKKINDA

Görme engellilere yardımcı olmak üzere eğitilen rehber köpekler, çeşitli eğitim aşamalarından geçmektedir.

Rehber köpek eğitiminin ilk aşaması rehber köpek olmaya yapı olarak daha uygun olan türlerden seçilen yavruların 6-8 haftalık erişkinliğe geldiklerinde gönüllü ailelere teslim edilmesiyle başlamaktadır.

İkinci aşamada yavrular bir veya bir buçuk yıl gönüllü aileler ile kalırlar. Bu süreçte yavrular eğitimlerinin bir sonraki aşamasına hazır hale getirilirler. Köpekleri sahiplenen aileler ile rehber köpek okulları bu aşamada iletişim halinde kalırlarken yavruların ihtiyaçları rehber köpek okulları tarafından karşılanmaktadır. Yavruların aile yanında kaldıkları bu sürede eğitimlerinin bir parçası olan temel komutlar aileler tarafından yavrulara öğretilir.

Rehber köpek eğitiminin son aşamasında ailelerden alınan köpekler özel eğitimli rehber köpek eğiticileri ile birlikte eğitilirler. Eğitimi başarıyla tamamlayan köpekler görme engelli bireylere verilmek üzere hazır hale gelirler.

1. DÜNYA SAVAŞINDAN SONRA GÜNDEME GELDİ

1. Dünya savaşından sonra Almanya'da görme yetisini kaybeden pek çok asker için rehber köpek yetiştirmek üzere Dünyadaki ilk rehber köpek okulu 1916 yılında açılmıştır.

Bu okulların Almanya'da hızla yayılmasıyla birlikte yetiştirilen rehber köpekler sadece Almanya'da yaşayan bireylere değil farklı Avrupa ülkelerinde yaşayan görme engelli bireylere de ulaştırıldı.

1929 yılında Amerika'nın ilk rehber köpek okulu olan The Seeing Eye açıldı.

Günümüzde pek çok ülkede var olan rehber köpek okulları ile birlikte binlerce rehber köpek yetiştirilmekte ve görme engelli bireylere verilmektedir.