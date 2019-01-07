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  • Son Güncelleme: 07.01.2019 13:15

'de bu hafta neler var? 10 Ocak 2019 aktüel kataloğu burada! İşte fiyat listesi...

yeni yılın ikinci kampanyasıyle geliyor. A101 müşterileri perşembe günü itibarıyla yeni ürünleri raflarda görebilecek. Televizyon, yazıcı, kablosuz ağ geliştirici, stereo hoparlör 1+1, kışlık soket çorap, ürü masası kılıfı, buharlı ütü, blender seti, elektrikli süpürge ve birçok ürün katalogda bulunuyor. İşte aktüel ürünler kataloğu listesi...

A101'de bu hafta hangi ürünler indirimli?

A101 10 Ocak kataloğu ile müşterilerinin karşısına çıkacak. Yepyeni ürünler ile kampanya fırsatı sunan A101'in yayınladığı katalogda, elektroniten ev aletlerine, züccaciyeden kırtasiye ürünlerine, tekstilden gıda ürünlerine birçok çeşit yer alıyor. Peki, A101'de bu hafta hangi ürünler satılacak? İşte A101 10 Ocak 2019 aktüel ürünler kataloğu....

A101 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU (10 OCAK 2019)

Vestel servis güvencesi ile satışa sunulan ücretsiz montaj imkanına sahip 3 yıl garantili Toshiba 43L2863DAT Smart Led TV 2099 TL. Elton 49″ FullHD Uydu Alıcılı Led TV 1699 TL. Yazdırma, tarama ve kopyalama fonksiyonlarının tamamını bünyesinde barındıran Canon Çok Fonksiyonlu Yazıcı 179 TL. Piranha Mikrofonlu Stereo Kulaklık 22,95 TL. Piranha Stereo Hoparlör 17,95 TL.

A101 10 OCAK AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU İÇİN TIKLAYIN

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