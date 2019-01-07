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Eymen’i iyileştirelim
İzmirli annenin yardım çığlığı yürekleri titretti. 27 yaşındaki Bahar Bulut'un oğlu , doğum sırasında oksijensiz kalarak beyin kanaması geçirdi. Yapılan incelemelerde küçük yavrunun serebral palsi hastası olduğu belirlendi. Doktorlar, bugün 5 yaşında olan Eymen'in iyileşebilmesi için kök hücre tedavisi olması gerektiğini söyledi. Aile, tedavi için 'da bir hastaneyle iletişime geçti. Ancak maddi durumları 50 bin liralık tedavi masraflarını karşılamaya yetmedi. Çaresiz kalan anne Bulut, oğlu Eymen için yardımseverlere seslendi. "Eymen tedaviye olumlu cevaplar veren bir çocuk. Fizik tedavinin devam etmesi halinde çok daha olumlu sonuçlar olacağını düşünüyorum. Hindistan'da bireysel olarak çocuklara bakıldıktan sonra karar verilen bir tedavi yöntemi uygulanılıyor. Tedavinin faydalı olacağına inanıyorum. Herkestan destek bekliyorum" dedi.
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