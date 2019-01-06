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Uslanmıyorlar!

Ünlülerin sosyal medya hesaplarını ele geçiren Ducky Layne Çetesi hortladı! Polis, sahtekarların peşinde...

Uslanmıyorlar!

Sosyal medya çetesi Ducky Layne Çetesi aralarında , , , ve gibi ünlü isimlerinde olduğu 57 kişinin hesabını çaldı. 2017 yılında yakalanan ve üyeleri tutuklanan çete yeniden canlandı! 5 yeni mağdurun şikayeti üzerine yeniden inceleme başlatıldı. Çetenin cezaevinden yönetildiği iddiası ortaya atıldı.

EMİR SOMER

60 SANİYEDE SON 24 SAAT

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