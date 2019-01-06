Uslanmıyorlar!

Sosyal medya çetesi Ducky Layne Çetesi aralarında Berk Oktay, Gamze Özçelik, Neslişah Alkoçlar, Sezen Aksu ve Tamer Karadağlı gibi ünlü isimlerinde olduğu 57 kişinin hesabını çaldı. 2017 yılında yakalanan ve üyeleri tutuklanan çete yeniden canlandı! 5 yeni mağdurun şikayeti üzerine yeniden inceleme başlatıldı. Çetenin cezaevinden yönetildiği iddiası ortaya atıldı.



EMİR SOMER