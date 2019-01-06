Nilüfer ilçesinde yatay su kuyusu sondajı yapıldığı sırada gaz sızıntısından şüphelenen 2 kişi, borulardan içeriye girdi. Ama ikisi de sıkıştı. Onlara yardım etmek isteyen diğer 4 işçi de sızan metan gazından zehirlendi. İlk etapta kurtarılan 5 işçi hastaneye kaldırıldı. Ancak Yasin Balandi (18) hayatını kaybetti.Ekipler, Atilla Balandi'ye ise 2 saat sonra ulaşabildi. AFAD ve İtfaiye ve NAK ekipleri tarafından çıkarılan 2 çocuk babası Atilla Balandi de kurtarılamadı. Şanlıurfa'dan Bursa'ya çalışmaya gelen Balandi'nin çocuklarından birinin yeni doğduğu ve evladını henüz bir kez bile göremediği ortaya çıktı. Yasin Balandi'nin ise sosyal medyadaki,paylaşımı dikkat çekti.