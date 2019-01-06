DÜZCE'DE eşiyle boşanma aşamasında olan ve minibüs şoförlüğü yapan 57 yaşındaki Ömer Dal, 18 Aralık'ta 34 yaşındaki sevgilisi Dilek Dağdelen'i öldürdü. D-655 yolu Şifalı Su mevkiindeki ormanlık alana attı. Akçakoca Vergi Dairesi'nden emekli olan Dal, daha sonra Akçakova'ya bağlık Tahirli Köyü'ndeki evinde canına kıydı. Korkunç olay dün gün yüzüne çıktı.
18 gün önce kaybolan ve aynı tarihte intihar eden Ömer Dal ile ilişkisi olduğu öğrenilen Dağdelen'in cansız bedeni ormanlık alanda vahşi hayvanlar tarafından parçalanmış halde bulundu. Dal'ın öldürdüğü cesedin kolları ve kafasının olmadığı belirlendi.
Daha sonra intihar eden Ömer Dal'ın öncesinde sosyal medya hesabı üzerinden, "Herkesten ama herkesten özür diliyorum. Hakkınızı helal eder misiniz bana?" yazdığı öğrenildi.
18 gün önce kaybolan ve aynı tarihte intihar eden Ömer Dal ile ilişkisi olduğu öğrenilen Dağdelen'in cansız bedeni ormanlık alanda vahşi hayvanlar tarafından parçalanmış halde bulundu. Dal'ın öldürdüğü cesedin kolları ve kafasının olmadığı belirlendi.
Daha sonra intihar eden Ömer Dal'ın öncesinde sosyal medya hesabı üzerinden, "Herkesten ama herkesten özür diliyorum. Hakkınızı helal eder misiniz bana?" yazdığı öğrenildi.
60 SANİYEDE SON 24 SAAT
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.