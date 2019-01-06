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Vahşet!

Sevgilisi tarafından öldürülüp ormana atılan ’in cesedini parçaladı.

Vahşet!
DÜZCE'DE eşiyle boşanma aşamasında olan ve minibüs şoförlüğü yapan 57 yaşındaki Ömer Dal, 18 Aralık'ta 34 yaşındaki sevgilisi Dilek Dağdelen'i öldürdü. D-655 yolu Şifalı Su mevkiindeki ormanlık alana attı. Akçakoca Vergi Dairesi'nden emekli olan Dal, daha sonra Akçakova'ya bağlık Tahirli Köyü'ndeki evinde canına kıydı. Korkunç olay dün gün yüzüne çıktı.



18 gün önce kaybolan ve aynı tarihte eden ile ilişkisi olduğu öğrenilen Dağdelen'in cansız bedeni ormanlık alanda vahşi hayvanlar tarafından parçalanmış halde bulundu. Dal'ın öldürdüğü cesedin kolları ve kafasının olmadığı belirlendi.




Daha sonra intihar eden Ömer Dal'ın öncesinde sosyal medya hesabı üzerinden, "Herkesten ama herkesten özür diliyorum. Hakkınızı helal eder misiniz bana?" yazdığı öğrenildi.
60 SANİYEDE SON 24 SAAT

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