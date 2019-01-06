Kalp dostu alıç

En eski tedavi yöntemlerinden biri olan birçok kişinin aşina olduğu alıç meyvesi şifa dağıtıyor. Hafif ekşi tadı ve güçlü vitamin ve mineral içeriği ile bağışıklığı güçlendiriyor. Avrasya Hastanesi Beslenme ve Diyet Uzmanı Büşra Çengel, alıcın bağışıklığı güçlendirdiğini vurguluyor. Yüksek tansiyonu düşüren ve enerji veren alıç, tansiyonu düşürüyor. Sindirimi güçlendirip, stresten koruyor.
60 SANİYEDE SON 24 SAAT
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.