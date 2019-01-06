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Kalp dostu alıç
En eski tedavi yöntemlerinden biri olan birçok kişinin aşina olduğu alıç meyvesi şifa dağıtıyor. Hafif ekşi tadı ve güçlü vitamin ve mineral içeriği ile bağışıklığı güçlendiriyor. Avrasya Hastanesi Beslenme ve Diyet Uzmanı Büşra Çengel, alıcın bağışıklığı güçlendirdiğini vurguluyor. Yüksek tansiyonu düşüren ve enerji veren , tansiyonu düşürüyor. Sindirimi güçlendirip, stresten koruyor.
60 SANİYEDE SON 24 SAAT

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