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aşkına!

Badem aşkına!
Kalp ve damar dostu , cinsel hayatta sorun yaşayanların yardımına koşuyor. Afrodizyak etikisi göstererek cinsel gücü ve isteği artırıyor. Sperm kalitesini artırarak çocuk sahibi olmayı kolaylaştırıyor. Diğer faydaları şöyle sıralanıyor:
Tansiyonu düşürür, şeker hastalığına karşı korur.
● Kolesterolü düşürür.
Kemik erimesini önler.
korur. krizini önler.
Cildi gençleştirir. ● Stresi azaltır ve rahatlatır.
60 SANİYEDE SON 24 SAAT

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