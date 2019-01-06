Badem aşkına!

Kalp ve damar dostu badem, cinsel hayatta sorun yaşayanların yardımına koşuyor. Afrodizyak etikisi göstererek cinsel gücü ve isteği artırıyor. Sperm kalitesini artırarak çocuk sahibi olmayı kolaylaştırıyor. Diğer faydaları şöyle sıralanıyor:
● Tansiyonu düşürür, şeker hastalığına karşı korur.
● Kolesterolü düşürür.
● Kemik erimesini önler.
● Kanserden korur. Kalp krizini önler.
● Cildi gençleştirir. ● Stresi azaltır ve rahatlatır.
● Tansiyonu düşürür, şeker hastalığına karşı korur.
● Kolesterolü düşürür.
● Kemik erimesini önler.
● Kanserden korur. Kalp krizini önler.
● Cildi gençleştirir. ● Stresi azaltır ve rahatlatır.
60 SANİYEDE SON 24 SAAT
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