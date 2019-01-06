102 kere Maşallah!

Her yıl milyonlarca yolcuyu dünyanın en çok noktasına güvenle taşıyan Türk Hava Yolları (THY), 85 yıllık tarihinde bir ilke imza attı. ABD'nin Boston kentinden İstanbul aktarmalı Nepal'e uçan 102 yaşındaki Ang Phurba Sherpini, dönüş yolculuğunu da Türk Hava Yolları'nda yaptı.
İSTANBUL'DA KONAKLADI
21 Kasım'da Nepal'in başkenti Katmandu'da yaşayan 99 yaşındaki kız kardeşini ziyaret eden Sherpini, 1.5 ay sonra Boston'a dönmek için Türk Hava Yolları ile uçma kararı aldı. 3 Ocak'ta THY'nin tarifeli seferiyle Katmandu'dan İstanbul'a gelen Sherpini'nin 102'nci yaşı uçakta kutlandı. Atatürk Havalimanı'na indikten sonra Boston uçağını beklemek için bir otelde konakladı. 21 saat sonra, THY'nin tarifeli uçağı, içerisindeki asırlık çınar ile havalandı. 48 saat içerisinde 3 kıta değiştiren ve en uzun uçuşunu yapan Sherpini, uzun yaşamanın sırrını da anlattı. Hayatı boyunca sigara ve alkol kullanmadığını belirten Sherpini, her gün 1 kaşık tereyağı yediğini açıkladı.
CEVDET ÖZDEMİR
İSTANBUL'DA KONAKLADI
21 Kasım'da Nepal'in başkenti Katmandu'da yaşayan 99 yaşındaki kız kardeşini ziyaret eden Sherpini, 1.5 ay sonra Boston'a dönmek için Türk Hava Yolları ile uçma kararı aldı. 3 Ocak'ta THY'nin tarifeli seferiyle Katmandu'dan İstanbul'a gelen Sherpini'nin 102'nci yaşı uçakta kutlandı. Atatürk Havalimanı'na indikten sonra Boston uçağını beklemek için bir otelde konakladı. 21 saat sonra, THY'nin tarifeli uçağı, içerisindeki asırlık çınar ile havalandı. 48 saat içerisinde 3 kıta değiştiren ve en uzun uçuşunu yapan Sherpini, uzun yaşamanın sırrını da anlattı. Hayatı boyunca sigara ve alkol kullanmadığını belirten Sherpini, her gün 1 kaşık tereyağı yediğini açıkladı.
CEVDET ÖZDEMİR
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