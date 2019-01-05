Turp gibi karaciğer

Vücudumuza giren toksinler, sağlığımızı bozuyor. Karaciğerin yükünü artırıyor. Beslenme ve Diyet Uzmanı Ayça Güleryüz, toksinleri temizleyen besinleri sıralıyor:
BAL KABAĞI: Bağırsakları temizler. Sindirimi düzenler.
ISPANAK: Kabızlığı önler.
TURP: Sindirimi düzenler. Karaciğeri korur.
GREYFURT:
Vücudu toksinlerden temizler. Tok tutar.
KİVİ: Soğuk algınlığını engeller. Kabızlığı bitirir.
BAL KABAĞI: Bağırsakları temizler. Sindirimi düzenler.
ISPANAK: Kabızlığı önler.
TURP: Sindirimi düzenler. Karaciğeri korur.
GREYFURT:
Vücudu toksinlerden temizler. Tok tutar.
KİVİ: Soğuk algınlığını engeller. Kabızlığı bitirir.
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