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Turp gibi karaciğer
Vücudumuza giren toksinler, sağlığımızı bozuyor. in yükünü artırıyor. Beslenme ve Diyet Uzmanı Ayça Güleryüz, toksinleri temizleyen besinleri sıralıyor:
BAL KABAĞI: Bağırsakları temizler. Sindirimi düzenler.
ISPANAK: Kabızlığı önler.
: Sindirimi düzenler. Karaciğeri korur.
GREYFURT:
Vücudu toksinlerden temizler. Tok tutar.
KİVİ: Soğuk algınlığını engeller. Kabızlığı bitirir.
60 SANİYEDE SON 24 SAAT

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