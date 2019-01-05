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Tansiyona tatlı çözüm

Tansiyona tatlı çözüm
Kronik bir hastalık olan ve tedavisi ömür boyu süren tansiyon, tedavi edilmediğinde hayatı tehdit ediyor. Doktor kontrolünün ve önerilen ilaç tedavisinin yanında bazı besinler var ki, tansiyona ilaç gibi geliyor. Şu besinler a iyi geliyor:
LİMON: damarlarını esnetir. yetmezliği riskini azaltır.
HAVUÇ: Kan basıncını dengeler.
ÜZÜM: Yüksek tansiyon riskini azaltır.
SARIMSAK: kolesterolü düşürür. Tansiyonu dengeler. Kan damarlarını azaltır.
DOMATES: Kalp hastalıklarını engeller.
MUZ: Potasyum içeriği ile tansiyonu düşürür. Kalp hastalıklarını engeller.
: Hipertansiyon hastalarının tüketmesi önerilir.
: Bitter çikolata, kan damarlarını esnetir. Kan basıncını düşürür.
GREYFURT: Yüksek tansiyonu düşürür.
60 SANİYEDE SON 24 SAAT

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