Tansiyona tatlı çözüm

Kronik bir hastalık olan ve tedavisi ömür boyu süren tansiyon, tedavi edilmediğinde hayatı tehdit ediyor. Doktor kontrolünün ve önerilen ilaç tedavisinin yanında bazı besinler var ki, tansiyona ilaç gibi geliyor. Şu besinler yüksek tansiyona iyi geliyor:
LİMON: Kan damarlarını esnetir. Kalp yetmezliği riskini azaltır.
HAVUÇ: Kan basıncını dengeler.
ÜZÜM: Yüksek tansiyon riskini azaltır.
SARIMSAK: kolesterolü düşürür. Tansiyonu dengeler. Kan damarlarını azaltır.
DOMATES: Kalp hastalıklarını engeller.
MUZ: Potasyum içeriği ile tansiyonu düşürür. Kalp hastalıklarını engeller.
ACI BİBER: Hipertansiyon hastalarının tüketmesi önerilir.
ÇİKOLATA: Bitter çikolata, kan damarlarını esnetir. Kan basıncını düşürür.
GREYFURT: Yüksek tansiyonu düşürür.
LİMON: Kan damarlarını esnetir. Kalp yetmezliği riskini azaltır.
HAVUÇ: Kan basıncını dengeler.
ÜZÜM: Yüksek tansiyon riskini azaltır.
SARIMSAK: kolesterolü düşürür. Tansiyonu dengeler. Kan damarlarını azaltır.
DOMATES: Kalp hastalıklarını engeller.
MUZ: Potasyum içeriği ile tansiyonu düşürür. Kalp hastalıklarını engeller.
ACI BİBER: Hipertansiyon hastalarının tüketmesi önerilir.
ÇİKOLATA: Bitter çikolata, kan damarlarını esnetir. Kan basıncını düşürür.
GREYFURT: Yüksek tansiyonu düşürür.
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