Şimdi de ‘tanker bank’

Türkiye'de saadet zinciri ile kurulan 'Çiftlik Bank' olayının ardından bu seferde aynı yöntemle kurulan 'Tanker Bank' olayı ortaya çıktı. 5 yıl önce başlayan ve hayali tanker alıp hisse sahipleri adına çalıştıran Mustafa Ç. topladığı 70 milyon lira parayla kayıplara karıştı. Giresun'un Yağlıdere ilçesinden 40 bin kişinin yaşadığı ABD'dekilerin de mağdur olduğu 'Tanker Bank'a para kaptıran H.E., 'Tanker işletmeciliği' işi adı altında para toplayan Mustafa Ç. güven sağlamak için anlaşma yaptıkları kadar parayı elden kurye vasıtasıyla ödedi. Sonra ona ulaşamayınca, dolandırıldığımızı anladık. Yardım istiyoruz" dedi.
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