Hırsıza servis

İstanbul Tuzla'da kimya mühendisi Ela Kasap'ın Range Rover cipi iki anahtarı da evde olduğu sırada otoparktan çalındı. Kasap, polise başvurarak cipin serviste olduğu sırada bir tanıdığı tarafından anahtarının kopyalatıldığını ve aynı kişi tarafından çalındığını öne sürdü. Ela Kasap, bir ay önce cipini servise verdi. Tamir edildikten sonra cipini teslim aldı. 27 Aralık 2018 akşamı aracına binmek istediğinde cipinin yerinde olmadığını gördü. Cipin 2 anahtarı da evdeydi ancak buna rağmen çalınmıştı. Emniyet'e giderek şikayetçi olan Ela Kasap, cipinin anahtarının serviste kendisini tanıyan bir kişi tarafından kopyalatıldığını ve çalındığını öne sürdü.
Kasap ifadesinin devamında "Anahtarın kopyalatıldığı anahtarcıyı da buldum. Servisçi de, 'Benim için hatırı sayılır biriydi, size söylemememi rica etti, kusura bakmayın, hatalıyız' dedi" şeklinde konuştu. Polis, kamera görüntülerinden cipi 27 Aralık'ta 2 kişinin binerek götürdüğünü belirlerken, soruşturmanın sürdüğünü bildirdi.
Kasap ifadesinin devamında "Anahtarın kopyalatıldığı anahtarcıyı da buldum. Servisçi de, 'Benim için hatırı sayılır biriydi, size söylemememi rica etti, kusura bakmayın, hatalıyız' dedi" şeklinde konuştu. Polis, kamera görüntülerinden cipi 27 Aralık'ta 2 kişinin binerek götürdüğünü belirlerken, soruşturmanın sürdüğünü bildirdi.
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