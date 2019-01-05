Hem sporcu hem öğrenci

MARMARİS'te yaşayan İlknur Kurt, Muaythai ve Kick Boks alanındaki başarılarıyla adından söz ettiriyor. Disiplinli bir çalışma programı gerektiren iki spor dalıyla uğraşan Kurt'un antrenörlüğünü babası Ahmet Kurt yapıyor. Aynı zamanda lise son sınıf öğrencisi olan başarılı sporcu, hem okuyor hem de profesyonel olarak sporla uğraşarak gençlere örnek oluyor. Kurt, EMF Avrupa Kupası Şampiyonu (2016), Amatör Uluslararası Açık Karadeniz Kupası Şampiyon (2018), Kick Boks Star Fight Arena Organizasyonu Şampiyonu olmayı başardı
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