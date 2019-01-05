Fotoğraf beklerken ölüm haberi geldi

Ukrayna Harkov'da kiralık evlerinde ölü bulunan Buket Yıldız (21) ve Zeynep Hüsünbeyi'nin (20) ailelerinin evinde büyük üzüntü hakim. 2 gün cesetlerin yanında kaldığı belirlenen cinayet zanlısı Hüsnü Can Ç.'nin Türkiye'ye kaçtığı öğrenilirken; acılı aileler, cenazeleri getirebilmek için Noel tatilinin bitmesini bekliyor. Zeynep Hüsünbeyi'nin yılbaşı gecesi telefonla görüştüğü ailesine "Hepinizi çok seviyorum" dediği ortaya çıktı. Yıldız ise yeni yıl kutlamalarındaki gösterilerden ailesine fotoğraf atacaktı ama olmadı. Baba Hikmet Levent Yıldız, kızı Buket'in katiliyle 1 yıl önce tanıştığını söyledi.
KICK BOKS YAPIYORDU
Ailesinin itirazına rağmen gittiği İzmir'den 2 bin kilometre uzaktaki Harkov'da Ulusal Karazin Üniversitesi'nde tıp okuyan Zeynep Hüsünbeyi (20), kick boks yapıyordu, 1 ay sonra müsabakalara çıkacaktı. Arkadaşı Buket Yıldız'la birlikte 2 yıldır aynı evde kalıyordu. Yurdal-Nalan Hüsünbeyi çiftinin tek çocuğu olan Zeynep, en son yılbaşı gecesi whatsapp üzerinden ailesini aradı.
KICK BOKS YAPIYORDU
Ailesinin itirazına rağmen gittiği İzmir'den 2 bin kilometre uzaktaki Harkov'da Ulusal Karazin Üniversitesi'nde tıp okuyan Zeynep Hüsünbeyi (20), kick boks yapıyordu, 1 ay sonra müsabakalara çıkacaktı. Arkadaşı Buket Yıldız'la birlikte 2 yıldır aynı evde kalıyordu. Yurdal-Nalan Hüsünbeyi çiftinin tek çocuğu olan Zeynep, en son yılbaşı gecesi whatsapp üzerinden ailesini aradı.
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