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Fotoğraf beklerken ölüm haberi geldi

Üniversite okumak için gittikleri ’da öldürülen 2 genç kızın ailesi, cenazeleri bekliyor. Buket’in ailesi yılbaşı akşamı fotoğraflarını beklerken ölüm haberini aldı. Zeynep’in ailesine son sözü ‘Sizi çok seviyorum’ oldu...

Fotoğraf beklerken ölüm haberi geldi
Ukrayna Harkov'da kiralık evlerinde ölü bulunan Buket Yıldız (21) ve Zeynep Hüsünbeyi'nin (20) ailelerinin evinde büyük üzüntü hakim. 2 gün cesetlerin yanında kaldığı belirlenen cinayet zanlısı Hüsnü Can Ç.'nin 'ye kaçtığı öğrenilirken; acılı aileler, cenazeleri getirebilmek için Noel tatilinin bitmesini bekliyor. 'nin yılbaşı gecesi telefonla görüştüğü ailesine "Hepinizi çok seviyorum" dediği ortaya çıktı. Yıldız ise yeni yıl kutlamalarındaki gösterilerden ailesine fotoğraf atacaktı ama olmadı. Baba Hikmet Levent Yıldız, kızı Buket'in katiliyle 1 yıl önce tanıştığını söyledi.

KICK BOKS YAPIYORDU
Ailesinin itirazına rağmen gittiği 'den 2 bin kilometre uzaktaki Harkov'da Ulusal Karazin Üniversitesi'nde tıp okuyan Zeynep Hüsünbeyi (20), kick boks yapıyordu, 1 ay sonra müsabakalara çıkacaktı. Arkadaşı 'la birlikte 2 yıldır aynı evde kalıyordu. Yurdal-Nalan Hüsünbeyi çiftinin tek çocuğu olan Zeynep, en son yılbaşı gecesi whatsapp üzerinden ailesini aradı.
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