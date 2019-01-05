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Milyonluk şerit hatası

MİLYONLUK ŞERİT HATASI
İstanbul Kağıthane'de sürücüsü, aniden sol şeritten sağ şeride geçmek istedi. Önündeki bir otomobile çarptı. Kontrolü kaybolan araç, kendi ekseninde dönerek seyir halinde olan minibüse çarparak durabildi. Lüks otomobil, hurda yığınına döndü. Olayda ölü ya da yaralı olmadı.
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