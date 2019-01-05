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Bir dokunuşla 30 bin gitti

, cep telefonuna gelen “Banka şimdiye kadar sizden almış olduğu 528 dosya masrafını iade etmektedir, iadeniz için giriş yapın” mesajındaki linke tıkladı. Açılan sahte banka sayfasına bilgilerini giren vatandaş, 30 bin TL dolandırıldı.

Bir dokunuşla 30 bin TL gitti

Telefon dolandırıcılığında son nokta. 'da 2 çocuk babası 'in (26) telefonuna yaklaşık 7 ay önce bir mesaj geldi. Mesajda, "Banka şimdiye kadar sizden almış olduğu 528 TL dosya masrafını iade etmektedir, iadeniz için giriş yapın" ifadeleri yer alarak, Ayşin'den gönderilen linkteki siteye girerek, bilgilerini yazması istendi. Ayşin de linke girerek, çalıştığı bankanın internet sitesi sandığı sahte siteye müşteri bilgileri ve şifresini yazdı. Daha sonra ise sayfa kapandı. Sayfaya tekrar girmeyi deneyen Ayşin, başarılı olmadı. Bunun üzerine çalıştığı bankanın cep telefonunda bulunan mobil uygulamasına giren Ayşin, yıllarca biriktirdiği ve hesabında bulunan 30 bin 'sinin olmadığını fark etti. Bankayı arayan Ayşin, dolandırıldığını anlayınca, suç duyurusunda bulundu. Ayşin, "Olay olduğu an bankayı da aramıştım tüm hesaplarımı bloke edin diye, hesaplar bloke edildi ama 7 aydır banka olumlu bir dönüş yapmadı, inceleme aşamasında olduklarını söylüyorlar" dedi.



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