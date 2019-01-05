Aşk ateşi!

Sevgilisinin yanına gidemeyen çılgın aşık intihara kalkıştı. Olay dün Antalya'da yaşandı. Üst geçide çıkan Halil T. (24), çevreye rastgele ateş etmeye başladı. Vatandaşlar polisi aradı. Özel harekat ekipleri operasyon için harekete geçti. Tek arzusunun Kırgızistan'da bulunan sevgilisine kavuşmak olduğu söyleyen Halil T., yalnızca emniyet müdürü ile konuşacağını söyledi. Muratpaşa İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Çiftçi, Halil T.'ye tabancasını atarsa yardımcı olabileceklerini söyledi. Teslim olan genç, "Sevgilimi yanımda istiyorum. Beni onun yanına götürün ya da onu buraya getirin. Başka bir şey istemiyorum. Sevgilim Kırgızistan'da" diye konuştu.
Uzun uğraşlar sonucu ikna edilen Halil T.'yi sakinleştirmek kolay olmadı. Gözaltına alınan genç adam, karakola götürüldü.
Uzun uğraşlar sonucu ikna edilen Halil T.'yi sakinleştirmek kolay olmadı. Gözaltına alınan genç adam, karakola götürüldü.
60 SANİYEDE SON 24 SAAT
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.