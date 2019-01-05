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Yıldırım start

Yıldırım start
AK Parti Büyükşehir Belediye Başkanı adayı seçim çalışmalarını, İstanbul'un Eyüp Sultan semtinden başlattı. Yıldırım, Cuma namazını Eyüpsultan'da kıldı. Namazın ardından basının karşısına geçen Yıldırım, "İstanbul projelerini 7 Ocak'ta tanıtacağız. 15 Ocak'tan itibaren de yoğun bir şekilde ilçe belediye başkan adaylarımız, biz İstanbul ile ilgili projelerimizi, önerilerimizi ve İstanbullular'ın çeşitli vesilelerle duyuracağız" ifadelerini kullandı.
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