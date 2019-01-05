Yıldırım start

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Binali Yıldırım seçim çalışmalarını, İstanbul'un Eyüp Sultan semtinden başlattı. Yıldırım, Cuma namazını Eyüpsultan'da kıldı. Namazın ardından basının karşısına geçen Yıldırım, "İstanbul projelerini 7 Ocak'ta tanıtacağız. 15 Ocak'tan itibaren de yoğun bir şekilde ilçe belediye başkan adaylarımız, biz İstanbul ile ilgili projelerimizi, önerilerimizi ve İstanbullular'ın çeşitli vesilelerle duyuracağız" ifadelerini kullandı.
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