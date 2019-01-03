



Manisa'da polis ekipleri, il genelinde sosyal paylaşım sitesi Twitter üzerinden 'swinger' yöntemiyle para karşılığı fuhuş yaptıkları tespit edilen 4 evli çifti, teknik takibe aldı. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği'nce bu sabah yapılan operasyonda, 6'sı kadın toplam 18 kişi gözaltına alındı.