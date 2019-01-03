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  • Son Güncelleme: 03.01.2019 17:54

'da dev swinger operasyonu! Twitter üzerinden bağlantı kurmuşlar

’da, sosyal medya üzerinden bağlantı kurarak para karşılığı ’swinger’ yöntemiyle fuhuş yaptıkları tespit edilen 6’sı kadın 18 kişi, polis tarafından gözaltına alındı. Gözaltındaki kadınlar, suça sürüklenen ve mağdur sıfatıyla yapılan işlem sonrası serbest bırakıldı.



Manisa'da polis ekipleri, il genelinde sosyal paylaşım sitesi Twitter üzerinden 'swinger' yöntemiyle para karşılığı fuhuş yaptıkları tespit edilen 4 evli çifti, teknik takibe aldı. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği'nce bu sabah yapılan operasyonda, 6'sı kadın toplam 18 kişi gözaltına alındı.

60 SANİYEDE SON 24 SAAT

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