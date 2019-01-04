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  • 04.01.2019 12:47
  • Son Güncelleme: 04.01.2019 12:48

de skandal! Vekalet için gitti bu hale geldi

'da bulunan bir de skandal yaşandı. Şişli'de 66 yaşındaki Fatma Çamur, ölen kızının yasal işlemlerinin takibi için vekaletname vermek üzere gittiği noterde dayak yediğini iddia etti. Çamur, tartışma yaşadığı noter katibinin polis eşi tarafından çocuklarıyla birlikte darp edildiğini ve hastanelik olduklarını söyleyerek savcılığa şikayette bulundu.

Noterde skandal! Vekalet için gitti bu hale geldi

Yozgat'ta trafik kazasında kızını kaybeden Fatma Çamur, 2 Ocak günü ölen kızının yasal işlemlerinin takibini yapması için avukatına vekaletname vermek üzere oğlu ve iki kızıyla Şişli'de bir notere gitti. Kızının yasını tutan anne Çamur'un iddiasına göre, burada noter katibiyle bir kelimeyi okuyamadığı için tartışma yaşadı. Çamur, tartışma sonrasında katibin, polis olduğunu sonradan öğrendiği eşi A. E tarafından çocuklarıyla birlikte darp edildiğini ileri sürdü.

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