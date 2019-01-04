Noterde skandal! Vekalet için gitti bu hale geldi

Yozgat'ta trafik kazasında kızını kaybeden Fatma Çamur, 2 Ocak günü ölen kızının yasal işlemlerinin takibini yapması için avukatına vekaletname vermek üzere oğlu ve iki kızıyla Şişli'de bir notere gitti. Kızının yasını tutan anne Çamur'un iddiasına göre, burada noter katibiyle bir kelimeyi okuyamadığı için tartışma yaşadı. Çamur, tartışma sonrasında katibin, polis olduğunu sonradan öğrendiği eşi A. E tarafından çocuklarıyla birlikte darp edildiğini ileri sürdü.
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