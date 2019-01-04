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  • 04.01.2019 12:35
  • Son Güncelleme: 04.01.2019 12:42

Son dakika: Avcılar'da dehşet! Ortaokul öğrencisi arkadaşını bıçakladı

Son dakika haberine göre Avcılar'da bulunan bir ortaokulda 14 yaşındaki öğrenci arkadaşını göğsünden bıçakladı. Yaralı öğrenci apar topar hastaneye kaldırılırken, bıçaklama olayına karışan öğrenci gözaltına alındı.

Avcılar'daki bir ortaokulda öğrenciler arasında çıkan bıçaklı kavgada bir öğrenci göğsünden bıçaklandı.
Yeşilkent Mahallesi, Okul Caddesi üzerinden bulunan orta okulda saat 11.45'te 7. sınıf öğrencileri arasındaki tartışma kavgaya dönüştü. Kavga sırasında 7. sınıf öğrencisi Muhammed D. (14) göğsünden bıçaklandı. Muhammed D., öğretmenleri tarafından hemen okulun yakındaki sağlık ocağına götürüldü.

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