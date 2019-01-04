Bugünkü
Takvim

beli büküyor

Rahim ağzı i, özellikle genç kadınları tehdit ediyor. Hastalık, kasık ve bel sıyla kendini gösteriyor. Cinsel yolla bulaşan virüsüne karşı önlem almak riski azaltıyor.

Kanser beli büküyor
Rahim ağzı (selviks) i, tüm dünyada kadın kanserleri arasında üçüncü sırada yer alıyor. Hastalık, en çok 35-55 yaşları arasında görülüyor. Doç. Dr. Osman Temizkan, hastalığa karşı uyarıyor: Rahim ağzı kanserinin yüzde 80'i cinsel yolla bulaşan virüsünden kaynaklanıyor. HPV aşısı, hastalıkla mücadelede önemli rol oynuyor.

Rahim ağzı kanseri sinsi bir şekilde ilerliyor. Cinsel ilişkiden sonra ağrı, aşırı vajinal kanama, akıntı, kasık ve bel ağrısı rahim ağzı kanserine işaret edebiliyor. Bilim insanları, doğru beslenmenin kansere kalkan olduğunu belirtiyor. Kanser savaşçısı mucize besinler ise şöyle: Brokoli, ıspanak, yoğurt, sarımsak, soğan, zencefil, balık, zeytinyağı...
60 SANİYEDE SON 24 SAAT

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

HaberlerYaşam HaberleriKanser beli büküyor
Diğer Yaşam Haberleri Tüm yaşam haberleri
Tüm Yaşam Haberleri
FOTO GALERİ
OYUN tüm oyunlar