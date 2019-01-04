Kanser beli büküyor

Rahim ağzı (selviks) kanseri, tüm dünyada kadın kanserleri arasında üçüncü sırada yer alıyor. Hastalık, en çok 35-55 yaşları arasında görülüyor. Doç. Dr. Osman Temizkan, hastalığa karşı uyarıyor: Rahim ağzı kanserinin yüzde 80'i cinsel yolla bulaşan HPV virüsünden kaynaklanıyor. HPV aşısı, hastalıkla mücadelede önemli rol oynuyor.
Rahim ağzı kanseri sinsi bir şekilde ilerliyor. Cinsel ilişkiden sonra ağrı, aşırı vajinal kanama, akıntı, kasık ve bel ağrısı rahim ağzı kanserine işaret edebiliyor. Bilim insanları, doğru beslenmenin kansere kalkan olduğunu belirtiyor. Kanser savaşçısı mucize besinler ise şöyle: Brokoli, ıspanak, yoğurt, sarımsak, soğan, zencefil, balık, zeytinyağı...
Rahim ağzı kanseri sinsi bir şekilde ilerliyor. Cinsel ilişkiden sonra ağrı, aşırı vajinal kanama, akıntı, kasık ve bel ağrısı rahim ağzı kanserine işaret edebiliyor. Bilim insanları, doğru beslenmenin kansere kalkan olduğunu belirtiyor. Kanser savaşçısı mucize besinler ise şöyle: Brokoli, ıspanak, yoğurt, sarımsak, soğan, zencefil, balık, zeytinyağı...
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