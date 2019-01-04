İzmir'de kahreden haber! 18 yaşındaki İrem ihmal kurbanı...

İzmir'de Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik Bölümü öğrencisi İrem Coşkun, daha 18 yaşındaydı. Genç kız, yılbaşı akşamı arkadaşı Emrullah Şığva (20) ile Alsancak 1. Kordon'da yürüyüş yapmaya başladı. Bir süre sonra yorulan İrem, seyir terasına geçip korkuluklara dayandı. Bu sırada genç kızın yaslandığı bariyer kırıldı. Denize düşen ve yüzme bilmeyen İrem, boğularak hayata gözlerini kapadı. Emrullah, "Yüzme bilmediğim için kurtaramadım" diyerek dehşeti anlattı. Talihsiz İrem'in babası Hakan Coşkun, "Çürümüş bariyerler kızımın sonu oldu. Sorumlulardan şikayetçiyim" diye ağladı. Faciaya neden olan çürümüş korkuluklar nedeniyle CHP'li İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne tepki yağdı. İskelelerin faciaya davetiye çıkardığını öne süren vatandaşlar, belediyeyi ihmalle suçladı.
Emrullah Şığva: 'Yüzme bilmediğim için kurtaramadım'
Doğum gününden bir gün önce ihmal kurbanı olan İrem Coşkun, gözyaşları arasında toprağa verildi.
Ceyhan TORLAK- Bekir COŞKUN
Emrullah Şığva: 'Yüzme bilmediğim için kurtaramadım'
Doğum gününden bir gün önce ihmal kurbanı olan İrem Coşkun, gözyaşları arasında toprağa verildi.
Ceyhan TORLAK- Bekir COŞKUN
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