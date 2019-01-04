Bravo öğretmenim

Samsun'un Çarşamba İlçesi Kumköy İlkokulu'nda görev yapan öğretmen Dilek Livaneli (36), çevresine ışık saçtı. Öğrencilerini ilk defa opera, buz pateni, sinema ve tiyatroyla tanıştırdı. Sadece öğrenciler için değil, Kumköylüler için de çalışmalar yaptı. Köyde okuma yazma bilmeyen kadınlar için kurslar açtı. 2014'te "Dünyanın en iyi 50 öğretmeni" arasında gösterilen Livaneli, sınır tanımadı. Başarılarıyla dünyayı fetheden sınıf öğretmeni Livaneli, resmi konuşmacı olarak Avrupa Parlamentosu'ndan davet aldı. Livaneli, "Çok mutluyum" ifadesini kullandı.
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