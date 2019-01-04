Birleşmiş Milletler açıkladı: Yılbaşı akşamı 395 bin 72 bebek dünyaya geldi. Bu çocukların 69 bin 944'ü ise Hindistan'da doğdu. Çin ise 44 bin 940 bebek ile ikinci sırada yer aldı. Listenin üçüncü sırasında ise 11 bin 874 doğum ile ABD bulundu. Türkiye'de yılbaşında 3 bin 594 bebek dünyaya geldi.
3.85 kilo doğan Rajaw da Hindistan'da 2019'un ilk gününde dünyaya gelen en kilolu bebek oldu.
Hintli bebek Kavita ülkesinin 2019'da ilk doğan ufaklığı oldu. 2.8 kilo doğan kız çocuğu Yeni Delhi'de doğdu.
LI XIN YAO ise Çin'in yeni yıldaki ilk bebeği oldu.
Çorum'da yeni yılın ilk bebeği saat 00.01'de doğan Asel oldu.
3.85 kilo doğan Rajaw da Hindistan'da 2019'un ilk gününde dünyaya gelen en kilolu bebek oldu.
Hintli bebek Kavita ülkesinin 2019'da ilk doğan ufaklığı oldu. 2.8 kilo doğan kız çocuğu Yeni Delhi'de doğdu.
LI XIN YAO ise Çin'in yeni yıldaki ilk bebeği oldu.
Çorum'da yeni yılın ilk bebeği saat 00.01'de doğan Asel oldu.
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